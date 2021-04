Hugendubels branchenweite Lesekampagne

Handel, Marketing

Gerade erst hat Hugendubel eine Auszeichnung beim Deutschen Digital Award für die Kampagne „Das Labyrinth der Verlorenen Bücher“ zur Bewerbung der eigenen App erhalten, schon startet der Filialist eine weitere, ganz anders gelagerte Marketingaktion. Im Zuge der branchenweiten Lesekampagne #dieantwortistlesen können sich Buchhändler und Verlage bis zum 9. Juni logoneutrale Grafiken für ihre Online-Kanäle herunterladen und Kampagnen-Aufsteller, Postkarten oder Lesezeichen für ihren POS zum Selbstkostenpreis bestellen (events@hugendubel.de).

Hugendubel selbst rollt die Aktion in den Social-Media-Kanälen mit einem Image-Film, auf seiner Website und in den Filialen mit Aktionspyramiden und eingepackten Büchern aus und lässt sich das einen „niedrigen 5-stelligen Betrag“ kosten. „Indem wir unsere Botschaft weiter tragen und größer kommunizieren, erreichen wir eine viel höhere Aufmerksamkeit, ohne große Budgets einzusetzen“, erklärt Sarah Orlandi, Leiterin des Hugendubel-Marketings, die Öffnung der Kampagne für andere Branchenteilnehmer und zeigt sich positiv überrascht über die zahlreiche Teilnahme. Unterstützt bei der Akquise von Partnern hat auch der Börsenverein mit Mailings an andere Buchhändler.

Auf branchenweite Kooperation setzt immer auch wieder Marktführer Thalia mit der 2018 gestarteten Image-Kampagne „Welt, bleib wach“, die andere Buchhandlungen markenneutralisiert nutzen und von der überregionalen Werbekampagne profitieren konnten, sowie bei der im vergangenen Sommer lancierten Ladensuche Shopdaheim.de.