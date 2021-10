Wenn die Natur sich rächt

Bücher und Autoren, Handel, Verlage

Die Flutkatastrophe in Deutschland 2021 kann hinsichtlich des weltweiten Klimawandels als weiterer Warnschuss gewertet werden. Weite Teile der Bevölkerung wie auch der Buchbranche bewiesen anschließend Solidarität. Ein weiterer Ausdruck davon ist ein Schnellschuss-Titel aus dem Gmeiner-Verlag: In „Es war doch nur Regen!?“ zeichnet Andy Neumann das „Protokoll einer Katastrophe“. Der komplette Erlös soll an die Opfer der Flut gehen.

Aufmerksamkeitsappelle, Ursachensuche und Vermeidungsstrategien zu Klimawandel und Naturkatastrophen liefern indes auch viele weitere Verlage.