Welttag des Buches: Bundesweit eine Million Schulkinder erhalten Buchgeschenk

Aus den Unternehmen

Etwa eine Million Kinder in ganz Deutschland erhalten rund um den UNESCO-Welttag des Buches am 23. April ein Buch: Vom 22. April bis zum 31. Mai bekommen Schüler*innen aus über 44.000 Klassen ihr persönliches Exemplar des Comicromans „Iva, Samo und der geheime Hexensee“ von Autorin Bettina Obrecht und Illustrator Timo Grubing von einer der rund 3.300 teilnehmenden Buchhandlungen geschenkt. „Ich schenk dir eine Geschichte“ ist eine Aktion von Stiftung Lesen, Börsenverein des Deutschen Buchhandels, cbj Verlag, Deutsche Post und ZDF und findet dieses Jahr zum 26. Mal statt. Lehrkräfte der Klassenstufen 4 und 5 sowie von Integrations-, Förder- und Willkommensklassen konnten im Vorfeld Buch-Gutscheine für die Aktion bestellen. Noch nie zuvor war das Interesse an der Aktion so groß wie in diesem Jahr, was sich an der hohen Zahl der angemeldeten Klassen zeigt. Bereits zum 16. Mal unterstützen die Kultusministerien der Bundesländer mit ihrer Schirmherrschaft die Initiative und finanzieren den Druck der Buch-Gutscheine. Üblicherweise tauschen die Kinder den Gutschein bei einem Klassenbesuch in einer zuvor ausgewählten Buchhandlung gegen das Buch ein. Sollten die Corona-Maßnahmen diese Abwicklung nicht zulassen, können Buchhandlungen und Schulen auch individuelle Lösungen vereinbaren.

Comicroman „Iva, Samo und der geheime Hexensee“

Die diesjährige Geschichte handelt von den Hexenkindern Iva und Samo, auf die ein großes Abenteuer rund um Freundschaft und Umweltschutz wartet: An ihrem zehnten Geburtstag bekommen sie einen Besen geschenkt, der sie zu einem geheimen See bringt. Es ist ihre Aufgabe, einen Monat lang auf das Gewässer aufzupassen. Doch als ein Influencer ein Video am See dreht, ist es vorbei mit der Idylle. Fans pilgern an den Drehort und hinterlassen ihre Abfälle. Eine Gruppe von Kindern, die sich vorher schon regelmäßig am Ufer getroffen hat, ist darüber genauso wütend wie Iva und Samo. Ein gemeinsamer Plan muss her, um den See zu retten.

Buchproduktion nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip

Das diesjährige Welttagsbuch hat der cbj Verlag erstmals nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip herstellen lassen. Cradle-to-Cradle ist ein Weg, Produkte so zu produzieren, dass sie am Ende nicht zu Müll werden, sondern etwas Neues daraus entstehen kann. Das ist möglich, wenn ausschließlich Materialien eingesetzt werden, die sowohl für die Umwelt als auch für Menschen unbedenklich sind. Das Papier des Buches stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Die Druckfarben sind biologisch abbaubar und enthalten keinerlei Schadstoffe. So können aus den recycelten Papierfasern neue Produkte entstehen, bis alle Bestandteile am Ende in den biologischen Kreislauf zurückfließen.

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz und Bildungsministerin in Schleswig-Holstein

Karin Prien sagte: „Wer lesen kann, für den öffnet sich die Welt. Wir haben in den Zeiten der Pandemie besonders als wir im Lockdown waren, erfahren, wie wertvoll es ist, wenn man sich lesend die Welt vergrößern kann. Und wir erleben jetzt erneut und in besonderem Maße, wie wertvoll es ist, sich lesend zu informieren und auf dieser Basis eine Meinung zu bilden. Deshalb unterstützt die Kultusministerkonferenz gern Initiativen zur Leseförderung wie den Welttag des Buches und die Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“. Ich hoffe, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche diese Angebote nutzen und so die Freude am Lesen entdecken.“

Weitere Aktionen rund um den Welttag des Buches



Leseabenteuer live fürs Klassenzimmer und zu Hause

Am 27. April um 11 Uhr bietet der cbj Verlag (Penguin Random House Verlagsgruppe) einen Livestream rund um den diesjährigen Comicroman für Schulklassen an. Bettina Obrecht und Timo Grubing, Autorin und Illustrator des Buchs „Ich schenk dir eine Geschichte – Iva, Samo und der geheime Hexensee“, sind zu Gast und lesen vor, zeichnen live und beantworten die Fragen des Moderators Günter Keil sowie der virtuell teilnehmenden Schulklassen. Übertragen wird der Livestream u. a. auf dem Facebook-Account des cbj Verlags und auf litlounge.tv: https://www.litlounge.tv/online-event/welttag-des-buches-iva-samo-und-der-geheime-hexensee

Auch auf der Website www.welttag-des-buches.de sind eine kleine Video-Lesung mit der Autorin und weitere Videoclips rund um das Thema „Wie entsteht ein Buch und wie kommt es zu seinen Leser*innen?“ zu finden.

Literarische Überraschung an der Haustür

Ab dem 23. April überraschen zahlreiche Zusteller*innen der Deutschen Post Kund*innen mit einem kostenfreien Buchgeschenk. Ziel ist es, in verschiedensten Haushalten Lesefreude zu vermitteln und zur Beteiligung am Welttag des Buches anzuregen. Informationen zu Aktionen in Ihrem Verbreitungsgebiet erhalten Pressevertreter*innen unter pressestelle.duesseldorf@dpdhl.com.

„Lese-Reise“ für Kinder und Jugendliche

54 Kinder- und Jugendbuchautor*innen packen auch 2022 wieder ihre Koffer und gehen auf Lese-Reise, um in ganz Deutschland aus ihren Büchern vorzulesen. Termine für die insgesamt 74 Lesungen in Buchhandlungen werden flexibel an coronabedingte Einschränkungen in der jeweiligen Region angepasst. Die Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen e.V. (avj) und der Börsenverein organisieren die Aktion zum15. Mal. Mehr Informationen unter https://www.boersenverein.de/kultur-und-lesen/lesefoerderung/lese-reise/

ZDF-Sonderprogramm zum Welttag des Buches

Zum Welttag des Buches feiert das ZDF am Samstag, 23. April 2022, mit einer besonderen Programmstrecke das Buch und andere Medien, die Heranwachsenden helfen können, die Welt besser zu verstehen und ihren individuellen Platz darin zu finden. Weiterführende Informationen dazu finden Sie unter https://presseportal.zdf.de/pm/geheime-schatten/.