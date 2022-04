Welttag: 1 Mio Bücher und viele Aktionen

Buchhandel, Veranstaltung, Verlage

Locken mit Lesestoff: Mehr als 1 Mio Kinder in Deutschland bekommen zum Welttag des Buches ein Buch geschenkt. Rund um den 23. April können sich Schülerinnen und Schüler aus über 44.000 Klassen ihr persönliches Exemplar des Jugendromans Comicromans „Iva, Samo und der geheime Hexensee“ von Autorin Bettina Obrecht und Illustrator Timo Grubing in ihrer örtlichen Buchhandlung abholen, teilt die Stiftung Lesen mit.

Insgesamt nehmen rund 3.300 Sortimenter an der Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“ teil, die organisiert von Stiftung Lesen, Börsenverein, cbj Verlag, Deutsche Post und ZDF in diesem Jahr zum 26. Mal stattfindet. Lehrkräfte der Klassenstufen 4 und 5 sowie von Integrations-, Förder- und Willkommensklassen konnten im Vorfeld Buch-Gutscheine für die Aktion bestellen.

Noch nie zuvor sei das Interesse an der Aktion so groß gewesen wie in diesem Jahr, erklären die Veranstalter mit Verweis auf die hohe Zahl der angemeldeten Klassen. Bereits zum 16. Mal unterstützen die Kultusministerien der Bundesländer mit ihrer Schirmherrschaft die Initiative und finanzieren den Druck der Buch-Gutscheine.

Das Prozedere: Üblicherweise tauschen die Kinder den Gutschein bei einem Klassenbesuch in einer zuvor ausgewählten Buchhandlung gegen das Buch ein. Sollten die Corona-Maßnahmen diese Abwicklung nicht zulassen, könnten Buchhandlungen und Schulen auch individuelle Lösungen vereinbaren.

Das diesjährige Welttagsbuch habe der cbj Verlag erstmals nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip herstellen lassen. Cradle-to-Cradle sei ein Weg, Produkte so zu produzieren, dass sie am Ende nicht zu Müll würden, sondern etwas Neues daraus entstehen könne. Das sei möglich, wenn ausschließlich Materialien eingesetzt würden, die sowohl für die Umwelt als auch für Menschen unbedenklich seien.

Weitere Aktionen rund um den Welttag des Buches



Leseabenteuer live fürs Klassenzimmer und zu Hause

Am 27. April um 11 Uhr bietet der cbj Verlag einen Livestream rund um den diesjährigen Comicroman für Schulklassen an. Bettina Obrecht und Timo Grubing, Autorin und Illustrator des Buchs „Ich schenk dir eine Geschichte – Iva, Samo und der geheime Hexensee“, sind zu Gast und lesen vor, zeichnen live und beantworten die Fragen des Moderators Günter Keil sowie der virtuell teilnehmenden Schulklassen. Übertragen wird der Livestream u. a. auf dem Facebook-Account des cbj Verlags und auf litlounge.tv: https://www.litlounge.tv/online-event/welttag-des-buches-iva-samo-und-der-geheime-hexensee

Literarische Überraschung an der Haustür

Ab dem 23. April überraschen zahlreiche Zusteller der Deutschen Post Kunden mit einem kostenfreien Buchgeschenk. Ziel sei es, in verschiedensten Haushalten Lesefreude zu vermitteln und zur Beteiligung am Welttag des Buches anzuregen.

„Lese-Reise“ für Kinder und Jugendliche

54 Kinder- und Jugendbuchautorinnen und -autoren packen auch 2022 wieder ihre Koffer und gehen auf Lese-Reise, um in ganz Deutschland aus ihren Büchern vorzulesen. Termine für die insgesamt 74 Lesungen in Buchhandlungen sollen flexibel an coronabedingte Einschränkungen in der jeweiligen Region angepasst werden. Die Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen e.V. (avj) und der Börsenverein organisieren die Aktion zum 15. Mal. Mehr Informationen unter https://www.boersenverein.de/kultur-und-lesen/lesefoerderung/lese-reise/

ZDF-Sonderprogramm zum Welttag des Buches

Zum Welttag des Buches feiert das ZDF am Samstag, 23. April 2022, mit einer besonderen Programmstrecke das Buch und andere Medien.