Weltbild begleitet den Welttag des Buches mit vielen Aktionen

Aus den Unternehmen

Morgen, am 23. April 2022, findet der 27. UNESCO-Welttag des Buches statt. Weltbild begleitet den Tag auch in diesem Jahr mit verschiedenen Aktivitäten in seinen Filialen, im Onlineshop und auf Social Media. So beteiligen sich deutschlandweit die Weltbild Buchhandlungen an der Buch-Gutschein-Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“. Bis Ende Mai können sich angemeldete Schulkinder der 4. und 5. Klassen kostenlos das diesjährige Welttagbuch „Iva, Samo und der geheime Hexensee“ von Bettina Obrecht in ihrer Weltbild Filiale abholen. Weltbild unterstützt damit die gemeinsame Aktion der Stiftung Lesen, des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und des cbj Verlags.

Leseförderung zentrales Anliegen

„Leseförderung ist für uns ein ganz zentrales Anliegen. Freude am Buch und am Lesen zu vermitteln, ist uns wichtig. Mit der Aktion in den Filialen wollen wir Kinder für das Buch begeistern, denn Lesen macht schlau und glücklich. Es ist eine Schlüsselqualifikation. Auch auf unseren anderen Vertriebskanälen feiern wir mit den großen und kleinen Buchfans das weltweite Lesefest“, so Christian Sailer, CEO der Weltbild D2C Group.

Bücher und Autoren im Online Magazin und auf Social Media

So begeht Weltbild bei Social Media den Welttag des Buches und begleitet das Lesefest auf Instagram und Facebook. Vertiefung rund um aktuelle Buchthemen bietet Weltbild.de in seinem Online Magazin mit Lesetipps für BuchfreundInnen, wie „tierischen Buchtipps“ unter https://www.weltbild.de/ magazin/unterhaltung/tierisch- gute-schnueffler_Hy%24X9OeX9/ und Buchtipps zum achtsamen Leben (https://www.weltbild.de/ magazin/unterhaltung/ minimalistisch-leben_ SJbxusG1c/ ).

Über seinen Newsletter am Welttag des Buches teilt Weltbild mit seinen KundInnen ein exklusives und märchenhaftes Interview mit der Bestseller-Autorin Sandra Grauer über Märchen, Modells und Mordanschläge (https://www.weltbild.de/ magazin/unterhaltung/es-war- einmal_ByWtnzAZ5/ ).

Talk mit Fantasy Autorin Valentina Fast