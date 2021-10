Warum Zeitfracht und Libri am Videogeschäft festhalten

Der Home-Video-Markt wächst vor allem durch den Streaming-Bereich. Lohnt sich das Geschäft mit DVDs und Blu-rays noch für den Buchhandel?

In keiner anderen Sparte der Unterhaltungsindustrie vollzieht sich der Wechsel vom physischen zum digitalen Format zurzeit so rasant wie in der Video-Branche. Treiber dieser Entwicklung sind Online-Abo-Plattformen wie Netflix, Amazon Prime Video und Disney+, die sich im Zuge von Corona über großen Zulauf freuten und maßgeblich dazu beitrugen, dass der Home-Video-Markt im vergangenen Jahr um 14% auf rund 2,6 Mrd € gewachsen ist.

Doch während die Umsätze durch Video-Streaming stetig steigen (+32% auf 1,6 Mrd €), schrumpft der Videokaufmarkt, der bis 2018 noch das umsatzstärkste Einzelsegment im Home-Video-Markt stellte. Das zeigen Marktdaten für 2020, die GfK Consumer Panel im Auftrag der deutschen Filmförderanstalt (FFA) erhoben hat: