Weiterbildung im Fußballstadion: Cornelsen lädt Lehrkräfte zu Borussia Dortmund ein

Eine Fortbildung für alle Lehrerinnen und Lehrer: Das Cornelsen FOBI Festival bietet Lehrkräften einen spannenden Tag voller Diskussionen, Fortbildungen und Edutainment. Nach zwei Jahren Pandemie hat sich Cornelsen für die Vor-Ort-Veranstaltung etwas Besonderes einfallen lassen: Schauplatz der Lehrkräfte-Fortbildung in Dortmund am 07. Mai 2022 ist das Fußballstadion Signal Iduna Park, Heimat von Borussia Dortmund. „Wir finden, das Thema Bildung sollte mit seiner gesellschaftlichen Relevanz ähnlich populär und reichweitenstark wie der Bundesliga-Fußball sein. Mit dem FOBI Festival in Dortmund geben wir der Bildung die Bühne, die sie verdient”, sagt Kai Simpson, u.a. Vertriebsleiter für Nordrhein-Westfalen im Cornelsen Verlag. Die Veranstaltung richtet sich an alle interessierten Lehrkräfte sowie Referendarinnen und Referendare.

FOBI Festival Live Dortmund (Signal Iduna Park)

Samstag, 07. Mai 2022, 09:30 Uhr – 15:45 Uhr

An der Nordtribüne stehen an diesem Tag alle VIP-Innenbereiche des Stadions im Zeichen der Bildung und bieten inspirierende Workshops und Vorträge. Persönlichkeiten der deutschen Bildungslandschaft teilen ihre Visionen zu kollaborativem Arbeiten, zur Kommunikation und Medienkompetenz im digitalen Raum oder rufen zu übergreifender Vernetzung auf. Die Keynote hält Andreas Hofmann, medienpädagogischer Berater und Geschäftsführer von mobile.schule GmbH.

FOBI Festival Diskussion: Schulpolitik NRW: Quo Vadis?

Samstag, 07. Mai 2022, 12:15 bis 13:30 Uhr

Eine politische Diskussionsrunde beschäftigt sich zusätzlich mit der Zukunft der Bildungspolitik in NRW. Welche Erwartungen haben Lehrkräfte an die Politik? Welche Sicht hat die Politik auf die Herausforderungen von Lehrkräften? Welche Pläne und Vorhaben sollen für Lehrkräfte in der nächsten Legislaturperiode umgesetzt werden? Es diskutieren Mathias Richter (FDP), Staatssekretär im NRW-Bildungsministerium, Jochen Ott, MdL (SPD) und Sigrid Beer, MdL (GRÜNE). Nina Toller (Lehrerin am Franz-Haniel-Gymnasium in Duisburg) und Benjamin Heinz (Podcast Moderator, EduCouch) führen durch diese interessante und wegweisende Gesprächsrunde.

Jetzt kostenlos für das Cornelsen FOBI Festival in Dortmund anmelden