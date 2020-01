Lernhilfen erfolgreich einkaufen, präsentieren und verkaufen

Welche Rahmenbedingungen bestimmen den Erfolg mit Lernhilfen? Wichtig sind u.a. die jahreszeitlich wechselnde Ausrichtung des Sortiments an zentralen Schulereignissen ebenso wie die gute Sichtbarkeit und Auffindbarkeit von Toptiteln. Die Königsdisziplin der Kundenberatung spielt eine gewichtige Rolle für den dauerhaften Erfolg und den Aufbau von Stammkunden, so sind Eltern für eine qualifizierte, umfassende Beratung in der Regel dankbar.

Kostenlose Webinar-Reihe für Buchhändler

Die für Buchhändler kostenlose Webinarreihe in Kooperation mit dem Stark-Verlag greift mit zwei Terminen die wichtigsten Erfolgsfaktoren für Lernhilfen im stationären Sortimentsbuchhandel auf: Sortimentsplanung, Sortimentspräsentation und Sortimentsberatung.

Die Termine können auch unabhängig voneinander gebucht werden.

In Kooperation mit

Sortimentsplanung und Sortimentspräsentation

Mittwoch, 29.01.2020, 13 bis 14 Uhr

Inhalt:

Welche Faktoren für die Sortimentszusammenstellung berücksichtigt werden sollten (mit Checkliste)

Wie Buchhändler durch regelmäßige Sortimentsanalysen ihr Sortiment optimieren und Lagerkapazität verringern

Wie Buchhändler die Auffindbarkeit von Lernhilfen im Regal verbessern und Beratungsaufwand verringern können

Wie Sortimenter mit der richtigen Präsentation mehr Umsatz generieren können

Referenten: