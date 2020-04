wbg erweitert Sachbuchpreis um Nachwuchs-Auszeichnung

Verlage

Zum zweiten Mal zeichnet die Wissenschaftliche Buchgesellschaft (wbg) 2021 das beste deutschsprachige Sachbuch mit dem „WISSEN! Sachbuchpreis für Geisteswissenschaften“ aus. Das Preisgeld beträgt 60.000 Euro: 40.000 Euro entfallen auf den Hauptpreis, 20.000 Euro auf die neugeschaffene Nachwuchs-Auszeichnung „WISSEN! Academic“.

Der Preis richtet sich an deutschsprachige Erstveröffentlichungen, die einen herausragenden Beitrag zur Wissenschaft leisten, anschaulich für ein breites Publikum geschrieben sind und gesellschaftlich relevante Fragen behandeln.

Bis zum 1. Mai 2020 können Mitglieder der wbg sowie Buchhändler auf www.wbg-wissen-preis.de deutschsprachige Sachbücher aus allen Themengebieten der Geisteswissenschaften nominieren, die seit dem 1. Januar 2019 erschienen sind. Eine unabhängige Jury kürt den Preisträger in einem mehrstufigen Auswahlverfahren. Die Longlist wird am 2. Juni 2020 bekannt gegeben. Danach werden noch einmal Buchhändler und wbg-Mitglieder um ihr Votum gebeten.

Mit der neuen Auszeichnung „WISSEN! Academic“ zeichnet eine Jury aus Professoren geisteswissenschaftlicher Fachrichtungen vier Habilitationsschriften aus den Fächern Theologie, Philosophie, Geschichte, Archäologie und/oder Literaturwissenschaften aus. Die Förderung der vier Habilitierenden in Höhe von jeweils 5.000 Euro teilt sich in einen Druckkostenzuschuss in Höhe von 2.500 Euro für die Veröffentlichung der Habilitation bei der wbg oder einem anderen Verlag sowie weitere 2.500 Euro als Preisgeld.

Die Verleihung beider Preise soll am 21. Januar 2021 in der Katholischen Akademie in München stattfinden.

2019 ging der Preis an Thomas Bauer für sein Buch „Warum es kein islamisches Mittelalter gab“ (C.H. Beck).

In diesem Jahr sollte erstmals der Deutsche Sachbuchpreis vergeben werden. Aufgrund der Coronakrise hat der Börsenverein die Verleihung jedoch abgesagt.