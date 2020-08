Warengruppen entwickeln sich 2020 sehr unterschiedlich

Kein Kino und kein Konzert, kein Freizeitpark oder Fitnessstudio: In ihrer Freizeitgestaltung waren die Deutschen in den vergangenen Monaten stark eingeschränkt – und sind es in etwas geringerem Maße noch immer.

Was bedeutet das für den Teil des Buchmarkts, der Anregungen für die Alltagsgestaltung anbietet und potenzielle neue Hobbys anpreist? Einheitlich beantworten lässt sich diese Frage nicht, denn der Ratgebermarkt hat sich im Jahr 2020 bislang sehr unterschiedlich entwickelt. Zwar ist das Segment insgesamt unauffällig, denn mit einem Umsatzminus von 6% liegen die Ratgeber im Trend des Gesamtmarkts, aber je nach Thema gibt es deutliche Ausreißer nach oben und unten.