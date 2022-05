Walid Nakschbandi wird CIO bei den Holtzbrinck Buchverlagen

Personalia

Walid Nakschbandi übernimmt zum 1. Juni die neu geschaffene Position des Group Chief Innovation Officer bei den Holtzbrinck Buchverlagen.

In seiner neuen Funktion verantwortet Nakschbandi zukünftig die Audio-, TV-, Podcast- und Agenturaktivitäten sowie neue Geschäftsmodelle auf Gruppenebene. Daneben unterstützt er die Gruppe bei ihrer zukunftsgerichteten Weiterentwicklung mit Blick auf die Veränderungen im deutschen Buchmarkt.

Nakschbandi trat 1996 als Assistent der Geschäftsführung in die Holtzbrinck-Gruppe ein und war ab März 1999 als Alleingeschäftsführer für die Film- und Fernsehproduktionen der Gruppe verantwortlich. Zuletzt war er in der Holtzbrinck Publishing Group als Senior Vice President und Director of Content Development in Stuttgart tätig.