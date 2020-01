Krimis spielen im Programm von Bedey Media eine wichtige Rolle. Mit Dryas und Edition Krimi hat die Gruppe zwei Spezialisten übernommen. Programmchefin Sandra Thoms will den Schwerpunkt weiter ausbauen.

Bedey Media ist eine expansiv aufgestellte Verlagsgruppe mit Hauptsitz in Hamburg und einem Büro in Frankfurt. Neben eigenen Verlagen wie Acabus und Diplomica haben unter ihrem Dach in letzter Zeit eine Reih…