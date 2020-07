Wachsen in Krisenzeiten

In Österreich entwickelt sich ein Traditionsgeschäft zur kleinen Buchhandelskette: Die Medici Buchhandels GmbH, seit 2015 Inhaberin der Wagnerʼschen Universitätsbuchhandlung in Innsbruck, ist innerhalb kurzer Zeit durch Zukäufe gewachsen. Zum 1. Juli hat Medici-Geschäftsführer und Mehrheitsgesellschafter Markus Renk die rund 160 qm große Kelten Buchhandlung in Hallein übernommen, der mit rund 21.000 Einwohnern zweitgrößten Stadt im Bundesland Salzburg. Erst im Janua…