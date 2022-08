Buchhandelsaustausch: Von Whitley Bay nach Germering

Im bayerischen Germering hatte Buchhändlerin Katrin Schmidt in den vergangenen Tagen besonderen Besuch: Die Engländerin Sophie Pitches half 3 Tage lang in ihrer Buchhandlung Lesezeichen aus. Auch Pitches ist Buchhändlerin, arbeitet jedoch normalerweise in der Buchhandlung The Bound im nordenglischen Whitley Bay. Entstanden ist die deutsch-englische Zusammenarbeit durch das „RISE Bookselling“-Programm der European and International Booksellers Federation (EIBF). So lief der Austausch ab: