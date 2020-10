Von Reim bis Crime

Bücher und Autoren

Viel Bewegung auf den Belletristiklisten: In dieser Woche steigen eine ganze Reihe an neuen Titeln in den Rankings der Kategorien Hardcover, Paperback und Taschenbuch ein. Das inhaltliche Spektrum ist breit und reicht vom Gedichtband bis zum Thriller. Gemeinsam ist allen Neueinsteigern allerdings, dass ihre Autoren bereits mit dem Bestsellersiegel Bekanntschaft gemacht haben: