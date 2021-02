Was die Zusammenarbeit von Zeitfracht und CPI für den Buchmarkt bedeutet

Die Nachfrage nach PoD nimmt weiter zu. Zeitfracht reagiert mit einer neuen Kooperation.

Ist das die Weichenstellung für die Zukunft des Buchmarkts? Große Titelvielfalt, weiterhin schnelle Belieferung, aber weniger Kapitalbindung in Hochregallagern und – weniger Ramschaktionen. Die großen Buchlogistiker investieren in den Brückenschlag zwischen digitaler Rationalisierung und analogem Produktcharme. Print on Demand (PoD) rückt stärker ins Zentrum: