Vom Selbstverleger zum Bestsellerautor

Bücher und Autoren

Der spanische Autor Mikel Santiago begann seine Schriftstellerkarriere mit dem Schreiben von Kurzgeschichten, bevor ihm mit seinem im Selbstverlag online publizierten Krimi „La última noche en Tremore Beach“ der Sprung in die US-amerikanischen, spanischen und lateinamerikanischen Bestsellerlisten gelang. Seit 2020 erscheint bei Ediciones B (Penguin Random House) seine neue Thriller-Reihe, beginnend mit „El mentiroso“, die in der imaginären Stadt Illumbe im Baskenland spielt, einer geheimnisumwitterten Küstenstadt. Der zweite Band „En plena noche“ punktet jetzt als höchster spanischsprachiger Neueinsteiger auf Platz 7 der Belletristik-Bestsellerliste.

Dieses Mal entführt Santiago seine Leser mehr als zwanzig Jahre in die Vergangenheit, zurück in die Zeit, als der alternde Rockstar Diego Letamendia zuletzt in seiner Heimatstadt Illumbe aufgetreten ist. Damals löste sich, in nur einer einzigen Nacht, seine Band auf, seine Freunde zerstritten sich und Lorea, seine Freundin, verschwand spurlos. Die Polizei konnte nie klären, was mit dem Mädchen passiert war. Danach begann für Diego eine erfolgreiche Solokarriere und er warf nie einen Blick zurück. Doch als eines der ehemaligen Bandmitglieder bei einem Feuer ums Leben kommt, kann Diego die Vergangenheit nicht länger ignorieren.