Vom kauzigen Vogelnerd zum trendigen Birdwatcher

Durch Coronakrise und Naturbewusstsein steigt das Interesse an Vögeln. Bestimmungsbücher zählen zu den Topthemen im Ratgebersegment.

In den aktuellen Frühjahrsvorschauen der Buchverlage zwitschert es an allen Ecken und Enden. Zahlreiche Novitäten widmen sich der Vogelwelt in den unterschiedlichsten Facetten (s. Tabelle). Nach Sichtung lassen sich die folgenden inhaltlichen Schwerpunkte ausmachen:

Fotobände: Bildbände, die auf ausdrucksstarke Fotografien setzen und meist von professionellen Naturfotografen stammen

Illustrierte Ausgaben: Von Naturmalern und Künstlern illustrierte Bildbände mit bibliophiler Ausstattung

Naturkunden: Erzählerische Werke, die sich auf literarische Art und Weise mit dem Thema beschäftigen. Vorbild ist die „Naturkunden"-Reihe von Matthes & Seitz

Biografien: Sachbücher von und über Ornithologen, Naturführer und Vogelwarte, meist aus autobiografischer Perspektive und verlegt von großen Publikumsverlagen

Ratgeber und Bestimmungsbücher: Diese Titel stellen die meisten Neuerscheinungen, mehrheitlich handelt es sich um Vogelführer und Ratgeber in allen Spielarten.

Die Titel der zuletzt genannten Kategorie erscheinen meist bei spezialisierten Ratgeberverlagen. Bücher zur Vogelbestimmung zählten schon immer zu den Topthemen im Ratgebersegment, wobei Erhebungen des Handelspanels von Media Control zeigen, dass die Nachfrage in der Warengruppe im vergangenen Jahr noch einmal angezogen hat. Sucht man nach einer Erklärung für diese Entwicklung, drängt sich naturgemäß die Corona-Pandemie als Grund auf: Der Umzug ins Homeoffice sorgte womöglich dafür, dass viele Menschen die Vögel vor ihren Fenstern und in ihren heimischen Gärten stärker wahrnahmen als bisher. „Hinzu kam, dass viele jetzt auch einfach Zeit hatten, sich damit zu beschäftigen“, ergänzt Kosmos-Programmleiterin Birgitta Barlet. „Außerdem sind viele Menschen hinaus in die Natur gelaufen, spazieren gegangen – und die Vögel fallen dann einfach als Erstes ins Auge.“

