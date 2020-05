In der Coronakrise die Geschäfte am Laufen halten: Dafür hat die Leipziger Kommissions- und Großbuchhandelsgesellschaft (LKG) den Online-Marktplatz www.lkg24.de freigeschaltet. „Die Bestellungen sind extrem eingebrochen. Deshalb haben wir nach Alternativen gesucht, um gegenzusteuern“, begründet Frank Schulze, geschäftsführender Gesellschafter der LKG, den Ausflug in den E-Commerce.