Vier-Türme-Verlag und AVA international geben Kooperation bekannt

Aus den Unternehmen

Die AVA international wird ab dem 15.03.2022 die weltweite Rechte- und Lizenzarbeit für den Vier-Türme-Verlag übernehmen.

Der in Münsterschwarzach im Benediktinerkloster ansässige Vier-Türme-Verlag ist seit über 60 Jahren eine feste Verlagsgröße in Bereichen Religion und Spiritualität, Christliches Leben, Lebenshilfe, interreligiöser Dialog, Liturgie und Pilgerliteratur. Zu den wichtigen Stimmen des Verlages zählen unter anderen Anselm Grün, Zacharias Heyes, Petra Urban, Thomas Quartier, Christoph Gerhard, Katharina Ceming, Winfried Nonhoff, Mauritius Wilde, Michael Reepen, Linda Jarosch, Leonardo Boff oder David Steindl-Rast.

Die Literaturagentur AVA international zählt mit einer über 40jährigen Geschichte zu den ältesten deutschsprachigen Agenturen. Das Autorenportfolio der in München ansässigen AVA international prägen Klassiker und literarische Nachlässe von Michael Ende über Max Kruse bis Utta Danella, Longseller und aktuelle Bestseller, nationale und internationale Publikumslieblinge sowie vielversprechende Debütant-Autor*innen aus den Bereichen Fiction, Non-Fiction, Jugend- und Kinderbuch.

Für Auslandslizenzen, Taschenbuch- und Audiolizenzen sowie deutschsprachige Sonderausgaben steht ab sofort Markus Michalek von der AVA international zur Verfügung, markus.michalek@ava-international.de

Anfragen für Abdrucklizenzen gehen bitte weiterhin an den Vier-Türme-Verlag, Heike Rabeler, h.rabeler@vier-tuerme.de



Markus Michalek: „Dem stetigen Wandel im Buchmarkt steht unsere Tradition und Geschichte entgegen – immer aktuell und zukunftsorientiert. Dieses Leitbild des Vier-Türme-Verlages repräsentieren wir in einer ähnlichen Form auch in der Geschäftsphilosophie der AVA international, wo wir auf eine nachhaltige Entwicklung unserer Autor*innen setzen. Ich freue mich daher, dass wir in einer Zeit der großen gesellschaftlichen Umbrüche mit den Titeln des Vier-Türme-Verlages ein werteorientiertes Buchprogramm mit wichtigen Autoren- und Autorinnenstimmen vertreten dürfen.“

Ansgar Stüfe: „Die Bücher des Vier-Türme-Verlages beschäftigen sich einerseits mit religiösen Themen, bieten aber auch Menschen, ganz egal welchen Glaubens, Hilfe für schwierige Lebenssituationen und möchten Mut zum Leben machen. Wir sind sehr froh darüber, dass wir in Zusammenarbeit mit der AVA diese Themen auch international verbreiten können.“