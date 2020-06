»Viele Händler entdecken New Adult erst jetzt«

New Adult prägt bereits seit Längerem die Romance-Programme. Jetzt hat auch Piper den Programmbereich in einem Label gebündelt. Andrea Müller, Programmleiterin Unterhaltung, über „Heartbeats by Piper“ und die Entwicklungen im Subgenre.

Romane des Genres New Adult haben sich in den vergangenen Jahren regelmäßig auf der SPIEGEL-Bestsellerliste platziert. Das junge Genre ist besonders bei Leserinnen zwischen 17 und 30 Jahren beliebt, die gern zu romantische…