Kommunikation mit Kindern: »Viel Unsicherheit bei jungen Eltern«

Ratgeber und Sachbücher für Eltern sind ein Dauerbrenner im Markt. Die Gesprächsführung zwischen Erwachsenen und Kindern wirft oft Fragen auf. Verlage wie Humboldt oder Beltz bieten Hilfestellungen mit passender Literatur.

Wenn es um ihre Kinder geht, erleben viele Eltern das gleiche Phänomen: Die wichtigen Dinge erfahren sie oft erst, wenn sie bereits mittendrin stecken. Was tun, wenn das Kind gänzlich anderer Meinung ist als die Eltern? Wie spricht man Themen an, die Konfliktpotenzial bieten? Sollen Eltern streng reagieren oder auf die „lange Leine“ setzen? Für sich selbst in den verschiedenen Möglichkeiten den richtigen Weg zu finden, ist eine der Herausforderungen im Kontakt mit Kindern. Nicht ganz zufällig bieten Verlage zahlreiche Ratgeber und Sachbücher mit Hilfestellungen dazu an.