Vertragsunterzeichnung zur Einführung von knkVerlag im Verlag Europa-Lehrmittel

Aus den Unternehmen

Als führender Anbieter von Medien für die berufliche Aus- und Weiterbildung hat sich der Verlag Europa-Lehrmittel für die Einführung der Verlagssoftware knkVerlag entschieden. Im Zuge des gemeinsamen Projektes wird knkVerlag bei Europa-Lehrmittel u.a. in den Bereichen Vertrieb, Lager, Herstellung und Lektorat implementiert werden.

Als Ergebnis eines systematischen Auswahlverfahrens fiel die Wahl schließlich auf die Anwendung des Kieler Anbieters von Verlagssoftware. Ausschlaggebend waren die hohe Kompetenz von knk, die breit angelegte Erfahrung im gesamten Verlagsbereich, auch im Ausland, sowie das Knowhow in den Implementierungsprojekten.

In die Auswahl war ein Verlagsteam eingebunden, das sich aus Vertreter*innen verschiedener Anwendungsbereiche zusammensetzt und auch die Implementierung begleiten wird. „Um unsere strategischen Ziele zu erreichen, brauchen wir eine moderne Systemlandschaft, die die Prozesse in unserem Haus unterstützt und den Wandel mit vorantreibt. Mit der Einführung von knkVerlag wollen wir die manuellen Arbeiten auf ein absolutes Minimum reduzieren und unsere Zeit effizienter nutzen, um die führende Position im Content-Markt ‘Berufliche Bildung‘ weiter auszubauen“, teilt die Geschäftsführung des Verlags mit.

Thomas Bussmann, Senior Manager bei knk, ergänzt: „Die Themen Zukunftsfähigkeit und Investitionssicherheit waren dem Verlag Europa-Lehrmittelwährend des gesamten Auswahlprozesses sehr wichtig. Gerade bei Eigenentwicklungen ist die Abhängigkeit von einzelnen Personen sehr groß. Als Microsoft-Partner entwickeln wir unsere Verlagssoftware knkVerlag auf Basis von Microsoft Dynamics 365 und können dem Verlag Europa-Lehrmittel und all unseren Kunden die Sicherheit geben, dass die technologische Basis unserer Software kontinuierlich weiterentwickelt wird und dass neben uns auch ein ganzes Microsoft-Partnernetzwerk Knowhow zum Support der Software besitzt.“

Über die Europa-Lehrmittel Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG:

Der Verlag EUROPA-Lehrmittel zählt zu den führenden Bildungsmedienanbietern in der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung. Sein Programm umfasst inzwischen mehr als 3.000 Publikationen für gewerblich-technische und kaufmännische, soziale und Gesundheits- sowie gastronomische Berufe. Die Inhalte werden in Print- und digitalen Formaten, u. a. als Apps, Simulationen, Software und Online-Kurse zur Prüfungsvorbereitung, angeboten und in beruflichen Schulen, Hochschulen, Unternehmen sowie in Fort- und Weiterbildungsinstituten eingesetzt. Mit der EUROPATHEK verfügt der Verlag über eine eigene digitale Lernplattform.

Über die knk Gruppe:

knk ist ein IT- und Organisationsdienstleister, der sich auf die Medienbranche spezialisiert hat. Die knk-Gruppe unterstützt ihre Kunden dabei, die Chancen der Digitalisierung und die ständig fortschreitenden Marktveränderungen dafür zu nutzen, bestehendes Geschäft profitabler zu machen und zusätzlich neue Märkte und Zielgruppen zu erschließen.

Im Fokus stehen hierbei neue content-basierte Geschäftsmodelle; Business Intelligence; workflow-Management; angewandte, künstliche Intelligenz für Verlage; CRM; Social Media Marketing sowie Marketing Automation.

knk bietet dabei eine Synthese von vorausschauender Organisations- und Technologie-Beratung mit der professionellen Lösungskompetenz eines Software-Hauses.

knk ist Fördermitglied im Verband Deutscher Zeitschriftenverleger und korrespondierendes Mitglied im Börsenverein des deutschen Buchhandels. Die knk-Gruppe betreut mit rund 220 Mitarbeitern über 450 Verlage in Deutschland, Europa, Nordamerika und Asien.

Zur knk-Gruppe gehören auch die Marken „muellerPrange“ und „VM Verlags-Manager“ (die im deutschsprachigen Raum marktführende Anzeigen- und Lesermarkt-Software für Publikumszeitschriften und Zeitungen), sowie Bradbury Phillips International (Hersteller der gleichnamigen internationalen Spezialsoftware für den Handel mit Urheberrechten).