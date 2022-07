Véronique Cuennet übernimmt bei NordSüd Art Direction

Aus den Unternehmen

Véronique Cuennet hat Anfang Juli die Art Direction bei NordSüd übernommen.

Véronique Cuennet ist in Fribourg aufgewachsen und studierte Visuelle Kommunikation an der Zürcher Hochschule der Künste. Sie war über 10 Jahre in Designagenturen tätig und hat unter anderem das Logo und Corporate Design des KOSMOS Kulturhauses in Zürich und des Hotels Marktgasse und delish im Zürcher Niederdorf entwickelt sowie Kampagnen mit Kunden wie FREITAG, Nike und NZZ realisiert. Bei der Stiftung IdéeSport war sie als Grafikerin für den nationalen Auftritt verantwortlich und stellvertretende Leitung der Kommunikation. Zuletzt war sie mehrere Jahre als Freelancerin für namhafte Kunden tätig.

Véronique Cuennet: »Bilderbücher sind mir ein Herzensanliegen, nicht zuletzt durch meinen kleinen Bücherwurm zu Hause. Ich freue mich darauf, mit dem grossartigen Team von NordSüd inspirierende Bilderbücher zu gestalten.«

Herwig Bitsche, Verleger: »Um mit unseren Bilderbüchern international Anerkennung zu finden, braucht es neben erstklassigen Texten und Illustrationen auch eine ausgezeichnete Gestaltung der Bücher. Ich freue mich sehr, dass sich Véronique Cuennet dieser Kernaufgabe als Art Direction von NordSüd in Zukunft widmen wird.«