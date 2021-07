Verlage der Artfolio-Kooperation von der Gastronomischen Akademie Deutschland ausgezeichnet

Aus den Unternehmen

Die Artfolio Vertriebskooperation freut sich über 20 Medaillen (von insgesamt 67 verliehenen Preisen), die von der GAD (Gastronomischen Akademie Deutschland) im Rahmen des 55. Literarischen Wettbewerbs an die Partnerverlage vergeben wurden.

In Qualität vernarrt – das ist der Anspruch der Verlage, die sich im Rahmen der artfolio Vertriebskooperation zusammengeschlossen haben. Auch in diesem Jahr bestätigt wieder eine unabhängige Jury, dass die Verlage der Kooperation diesen Anspruch mit ihren Büchern mehr als gerecht werden.

Unsere 4 Gold-Gewinner:

In der Kategorie „Backen & Patisserie“: Krume und Kruste – Brot backen in Perfektion von Lutz Geissler (Becker Joest Volk)

In der Kategorie „Gesunde Küche“: Schlank geht auch anders – Ganz entspannt zur Wunschfigur von Christian Henze (Becker Joest Volk)

In der Kategorie: „Tafelkultur, kulinarische Geschichten, Lifestyle“: Kägi kocht – Rezepte für mehr Geschmack von Richard Kägi (at)

In der „Kategorie: Obst, Gemüse, Kräuter“: Meine Küche im Frühling und Sommer – Gemüse, Kräuter, Blüten und Wildpflanzen von Meret Bissegger (at)

Unsere 16 Silber-Titel:

Salate der Superlative von Anne Fleck (Becker Joest Volk)

Vegan Low Budget von Niko Rittenau und Sebastian Copien (Becker Joest Volk)

Wien by Neni von Haya Molcho (Brandstätter)

Restlos glücklich von Paul Ivić (Brandstätter)

Immer wieder vegan von Katharina Seiser (Brandstätter)

Kochen in Kupfer von Thomas Vilgis und Stephanie Arlt (ars vivendi)

Nanettes Backbuch von Nanette Herz (ars vivendi)

Hello Berries von Julia Cawley, Saskia van Deelen und Vera Schäper (ars vivendi)

Carpatia von Irina Georgescu (ars vivendi)

Von der Kunst, einen Pfirsisch zu essen von Diana Henry (ars vivendi)

Pure Freude von Andreas Caminada (at)

Tanja vegetarisch von Tanja Grandits (at)

Dein bestes Brot von Judith Erdin (at)

Gin – Das Buch von Peter Jauch (at)

Safran – Das rote Gold von Urs Durrer und Sandra Durrer (at)

Brot von daheim von Monika Rosenfellner (Löwenzahn)

Herzlichen Glückwunsch unseren Partnern zu den sehr verdienten Auszeichnungen!

Die artfolio Vertriebskooperation wurde 2007 ins Leben gerufen, um gemeinsam erfolgreich am Markt zu agieren und um den Verlagen eine Plattform zu bieten. Mittlerweile belegt der größte Verbund unabhängiger Ratgeber-Verlage erfolgreich Platz 4 in der Warengruppe Ratgeber laut MC Metis. Partner von artfolio sind die Verlage ars vivendi, at, Becker Joest Volk, Copress, Brandstätter, Kneipp Wien, Löwenzahn, LV.Buch, Stiebner. Geleitet wird der Verbund von Juliane Seyfarth-Schäfer und ihrem Team.