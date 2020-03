Verlag Das Beste: Almuth Stiefvater wird Leiterin der Buchredaktion

Aus den Unternehmen

Renate Mangold, langjährige Leiterin der Buchredaktionen bei Reader’s Digest Deutschland: Verlag Das Beste GmbH, verabschiedet sich nach mehr als 26 Jahren im Verlag in den Ruhestand. Ihre Nachfolge tritt Almuth Stiefvater (48) an, bislang Projektleiterin der Buchreihe Im Spiegel der Zeit. Die neue Redaktionsleiterin Buch studierte Germanistik, Geschichte und Jura in Freiburg. Sie ist seit 2001 beim Verlag Das Beste tätig.

„Für Renate Mangold sind Bücher schon immer mehr als gebundene, bedruckte Papierseiten. Für sie standen stets die Menschen im Mittelpunkt ihrer Arbeit – diejenigen, für die sie Sachbücher und Buchreihen publizierte, aber auch ihr Team, mit dem sie Hunderte von erfolgreichen Titeln gestaltete“, sagt Redaktionsdirektor Michael Kallinger. „Wir danken ihr herzlich für ihre hervorragende Arbeit und hoffen, dass sie bald ihrer zweiten großen Leidenschaft nachgehen kann: dem Reisen.“

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Almuth Stiefvater eine erfahrene und kompetente Nachfolgerin für die Leitung der Buchredaktion gefunden haben“, erklärt Andreas Schröder, Geschäftsführer von Reader’s Digest Deutschland: Verlag Das Beste GmbH. „Renate Mangold wünschen wir auf ihrem weiteren Lebensweg nach der beruflichen Karriere nur das Allerbeste.“