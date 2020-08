Bastei Lübbe holt sich 1,27 Mio Euro zurück

Viel Arbeit für die Anwälte: Die Vergangenheit von Bastei Lübbe vor der Sanierung wird seit Sommer 2018 auch juristisch aufgearbeitet. Der neue Aufsichtsrat um den Vorsitzenden Robert Stein kündigte damals rechtliche Schritte „gegen ehemalige Organe“ um den im September 2017 geschassten Vorstandschef Thomas Schierack an. Jetzt kommt Bewegung in die Sache.

Entscheidung fällt in der Hauptversammlung

„Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung am 15. September wird Bastei Lübbe mit ehemaligen Organmitgliedern über alle bislang geltend gemachten Ansprüche einen Vergleich abschließen. Die Beklagten zahlen demnach 1,27 Mio Euro an den Verlag“, teilt das Unternehmen in der Meldung zum 1. Quartal (s. Kasten unten) mit.