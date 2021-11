Geschenkbücher: Verführen zum Verschenken

Bücher und Autoren, Handel, Verlage

Das Weihnachtsgeschäft rollt an und damit bei allen derzeitigen Unwägbarkeiten auch die entscheidende Phase in den Buchhandlungen: Neben den Spitzentiteln aus dem Bestsellerregal und Schätzen aus der Backlist rücken dabei auch wieder besonders die Geschenkbücher in den Blick. Die einschlägigen Verlage schicken in ihren Programmen zahlreiche Titel ins Rennen, die Buchhändler auf Aktionstischen präsentieren können.

Inhaltlich ist die Bandbreite der Bücher, die besonders zum Verschenken geeignet sind, groß. Sie reicht von humoristischen Betrachtungen der Welt über Beobachtungen aus der Natur bis hin zu Titeln mit Überschneidungen zum Lebenshilfe-Segment. Auch oft dargeboten mit einer gewissen Opulenz, die den Beschenkten gefallen soll.

Geschenkbücher