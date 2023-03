Verena Gruber führt die Tyrolia-Hauptbuchhandlung Innsbruck

Buchhandel, Personalia

Veränderung beim österreichischen Filialisten Tyrolia: Ab sofort übernimmt Verena Gruber die Leitung der Hauptbuchhandlung in Innsbruck. Auf eigenen Wunsch geben die bisherigen Standortverantwortlichen Barbara Kumpitsch (Sortiment) und Daniela Greimel (Sach- und Fachbuch) die Leitung weiter.

Seit September 2015 hatten beide den Tyrolia Hauptstandort in der Maria-Theresien-Straße gemeinsam geführt, nun soll die Gesamtverantwortung wieder in einer Leitung und damit bei Gruber gebündelt werden.

Die gebürtige Salzburgerin Verena Gruber begann ihre Arbeit bei Tyrolia 2010 in der Buchhandlung in Landeck. 2011 wechselte sie in die Innsbrucker Filiale im Einkaufszentrum DEZ, die sie seit 2019 leitete. Zudem entwickelte sie seit 2020 auch den hauseigenen Online-Shop www.tyrolia.at inhaltlich weiter.

In Abstimmung mit der Geschäftsführung der Tyrolia wird sie nun als Leiterin der Hauptbuchhandlung die Bereiche Einkauf, Werbung, Kooperationen, Marketing, Personal und Verkauf organisieren und verantworten. „Unser Online-Shop wird einer meiner Schwerpunkte bleiben und da meine persönlichen Buch-Interessen vor allem im literarischen Bereich, bei deutschsprachigen AutorInnen, bei Debüts, Frauenliteratur oder autofiktionalem Schreiben liegen, möchte ich mich auch hier engagieren. Wir sind ja im Sachbuchbereich, was Lesungen und Events betrifft, sehr prominent vertreten, daneben soll nun auch die Literatur mit ihren aktuellen Themen und Trends wieder mehr Raum bekommen“, so Gruber über ihre neuen Aufgaben.

Stephan Bair, Vorstand Handel bei Tyrolia, sieht in der Nachbesetzung des wichtigsten Tyrolia-Standortes eine ideale Lösung: „Frau Gruber bringt alle Voraussetzungen mit, um ihre neue Aufgabe gemeinsam mit unserem langjährigen, erfahrenen Team bestmöglich zu erfüllen. Wir werden damit unsere Position als Nr. 1 im Buchhandel für Innsbruck und Westösterreich weiter festigen und unsere stationäre Buchhandlung noch stärker mit dem Online-Handel verzahnen. Zudem hat Frau Gruber auch ihr Team in der Tyrolia im DEZ gut auf einen dortigen Führungswechsel vorbereitet.“