Veränderungen, die bleiben

Neben massiven Herausforderungen wirkt die Coronakrise auch als Innovations-Katalysator.

Dass die Welt „danach“ nicht mehr so sein wird wie zuvor, gehört zu den Gemeinplätzen der Coronakrise. Das Ausmaß im Großen lässt sich mitten auf der Rüttelstrecke der Pandemiebekämpfung noch gar nicht absehen. Die These, dass viele bisher evolutionär mäandernde Entwicklungen ihren digitalen Schub erhalten werden, ist dagegen bereits belegbar, auch in der Buchbranche. Beispiele: