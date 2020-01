Schwarzkopf & Schwarzkopf mit eigener Auslieferung

Der Berliner Verleger Oliver Schwarzkopf nimmt die Logistik für seinen Indie-Verlag Schwarzkopf & Schwarzkopf selbst in die Hand und setzt auf eine eigene Auslieferung. Dafür hat er ein ehemaliges Schulgebäude in Gumtow (Brandenburg) gekauft. Das Erdgeschoss wurde im vergangenen Jahr für die Aufnahme des Lagers saniert. Am Standort Gumtow (der Verlagssitz bleibt in Berlin) ist Platz für ca. 150.000 bis 200.000 Exemplare.