VDBB: »G+J-Zeitschriften sind wichtige Umsatzbringer«

Buchhandel

Das Geschäft mit Printpresse hat im Bahnhofsbuchhandel nach den Corona-Jahren stark gelitten, zeigten zuletzt die Marktzahlen des Verbands Deutscher Bahnhofsbuchhändler (VDBB): Nach dem Umsatzeinbruch im Bereich der Presse im Jahre 2020 in Höhe von rund 35% hatte sich der Presse-Umsatz zuletzt im vergangenen Jahr nochmals um 3,4 % verringert.

Vor diesem Hintergrund reagiert der VDBB alarmiert auf die Ankündigung von RTL Deutschland, in seinem Zeitschriftensegment diverse Magazine aus dem Portfolio von Gruner + Jahr einzustellen bzw. zu verkaufen. Dieses Vorhaben, sich auf wenige Kernmarken fokussieren zu wollen, erfülle den Bahnhofs- und Flughafenbuchhandel in Deutschland mit Sorge, teilt der VDBB mit: „Denn alle Zeitschriften des einstigen Verlagshauses Gruner + Jahr sind wichtige Umsatz- und Frequenzbringer für die Presse- und Buchspezialisten an Gleis und Gate.“

Nach dem Plänen von RTL sollen 13 Marken (u.a. „Stern“, „Geo“, „Capital“, „Brigitte“, „Gala“, „Schöner Wohnen“) fortgeführt werden, 23 Titel werden eingestellt, für 5 Marken wird ein Verkauf geprüft.

Die zahlreichen Marken und Line-Extensions, für die vom Eigentümer RTL Deutschland nun das Aus verkündet wurde, würden dem Bahnhofsbuchhandel fehlen, sagt der VDBB-Vorsitzende Torsten Löffler. Ein buntes Zeitschriften-Portfolio sei „von großem Wert für das Ökosystem Bahnhofsbuchhandel“.

Insbesondere Titel wie die Ableger von „Geo“ („Geo Epoche“, „Geo Wissen“, „Geo Wissen Gesundheit“) würden im Bahnhofsbuchhandel im Zuge der Zweitvermarktung noch lange nach ihrem ursprünglichen Erscheinungstag Käufer finden. Und einst erfolgreiche Newcomer wie „Barbara“, „Walden“ und „Guido“ hätten auch zukünftig noch positive Akzente setzen können.

Aus Sicht des Bahnhofsbuchhandels als Handelspartner von RTL Deutschland sei die Einstellung dieser Titel nicht nachzuvollziehen. Selbst für eine Branche, die 70% ihrer Angebotsfläche für die Kernsortimente Presse und Buch zur Verfügung stelle und bis zu 7.000 Pressetitel im Sortiment habe, sei jede Titel-Einstellung bedauerlich.