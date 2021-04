Valora Retail eröffnet am Flughafen Frankfurt mit neuem Konzept

Buchhandel

Valora Retail Deutschland, einer der führenden Bahnhofs- und Flughafenhändler, investiert ins Filialnetz: Das Tochterunternehmen des Schweizer Valora-Konzerns hat am Frankfurter Flughafen eine neue Filiale aufgeschlossen – mit neuem Ladendesign.

Die Details:

Unter dem Label „Press & Books“ eröffnet der Shop am 3. Mai am Terminal 1 des Flughafen Frankfurt.

eröffnet der Shop am 3. Mai am Terminal 1 des Flughafen Frankfurt. In dem 241 qm großen Geschäft wird erstmals ein neues Konzept umgesetzt, das „die Vielseitigkeit des Sortiments in den Mittelpunkt“ rücken soll.

Beim Ladendesign setzt Valora Retail auf „warme, aber nicht zu dunkle Holztöne“ und beleuchtete Regalelemente.

Der Laden hat einen Loungebereich mit Sitzgelegenheiten.

Für Kinder gibt es eine Kombination aus Kriechtunnel, Sitzplatz und Buchtisch.

Das Sortiment umfasst Presse, Buch und mehr: eine Auswahl an über 7.000 Büchern sowie Zeitungen, Zeitschriften und Special-Interest-Magazinen, E-Service-Gutscheine, E-Smoke Artikel, Elektronik (auch Apple-Produkte) und Reisebedarf vor.

Auch Fahrkarten sowie E-Services in den Bereichen Telefon-Pins, Sim-Karten und Prepaid-Optionen seien verfügbar, außerdem Dienstleistungen von Lotto und Postbank.

Hinzu kommen Nonbooks wie Grußkarten (+Briefmarken) und Souvenirs sowie Schreibwaren, Kalender, Notiz- und Adressbücher.

Zum Angebot gehören auch Getränke und Süßwaren.

Der Bahnhofs- und Flughafenbuchhandel ist im Zuge der Coronakrise zuletzt stark unter Druck geraten. Trotz des eingebrochenen Passagieraufkommens an deutschen Flughäfen Unternehmen zeigt sich das Unternehmen optimistisch: „Valora sieht in den Lagen an zentralen Verkehrsknotenpunkten wie Bahnhöfen und Flughäfen trotz Coronapandemie weiterhin großes Potenzial und investiert in den Ausbau diverser Standorte“, heißt es in der Pressemeldung.