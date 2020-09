Ute Voges ist neue Lektoratsleiterin des Droste Verlags

Aus den Unternehmen

Ute Voges hat zum 1.9.2020 die Lektoratsleitung des Droste Verlags übernommen und verantwortet in Zukunft das Programm des Verlags. Dr. Jürgen Kron, der bisher diese Aufgabe wahrnahm, wird sich in Zukunft auf seine Funktion als Geschäftsführer konzentrieren. Voges ist seit über zehn Jahren im Lektorat von Droste tätig und entwickelte u. a. die erfolgreichen Reihen „Hey, verwöhn Dich“, „30 Touren in Deutschland, die man einmal im Leben gemacht haben muss“ und in Kooperation mit dem WDR „Mausschlaue Freizeittipps“. Sie sieht ihre Aufgaben darin, die regionale Ausrichtung des Verlags weiter zu stärken, bisherige Reihen auszubauen und neue Themen einzubringen.