USM Audio: Der schnelle Umstieg aufs Streaming

Wer im Bereich der Unterhaltungsmedien unterwegs ist, kennt den Wandel als stete Herausforderung. United Soft Media, kurz USM, geht das auch so. Das Mitte der Neunzigerjahre mitten im Multimedia-Boom in München gegründete Unternehmen fokussierte sich in den ersten Jahren auf klassische Multimedia-Produkte für PC, Mac und Konsolen. Zunächst auf CD-Rom, später als Software-Download, dann kamen Handy-Anwendungen u.a. für den damaligen Marktführer Nokia. Software und Games sind immer noch Produkte von USM. Mit dem Programmbereich USM Audio setzt das Unternehmen aber auch auf Hörbücher.

Seit Anfang 2013 ist der Stuttgarter Verlag Kosmos Mehrheitsgesellschafter von USM. Im Hörbuchbereich wurden seitdem sukzessive alle Aktivitäten bei USM Audio gebündelt. Dessen Angebot speist sich nicht nur aus den Kosmos-Substanzen, sondern auch aus denen der, wie Kosmos, ebenfalls zur Franckh Mediengruppe gehörenden Verlagsmarken Langen Müller, Herbig und Nymphenburger.

Verbindungen zwischen USM Audio und dem Kosmos Verlag gab es aber schon vor 2013 über die Produktion von Produkten für das Stuttgarter Haus. Kinder- und Jugendhörspiele wie „Die drei ???“, „Pumuckl“ und „Sternenschweif“ gehören seit mehr als 15 Jahren zum festen Bestandteil von USM Audio.