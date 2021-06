Thalia setzt im Nebenmarkt auf das Signet mit der Muse

Antritt in den eigenen Farben im Nebenmarkt: Der Buchhandelsprimus Thalia setzt jetzt auch beim Bespielen der nichtbuchhändlerischen Vertriebskanäle auf das Signet mit der Muse. Mit der Integration der Mayerschen war auch deren Nebenmarkt-Tochter Best of Books (B.O.B) ins Portfolio gewandert. B.O.B bewirtschaftete in Real-Märkten auch über 40 Flächen mit größerem Buchauftritt – bisher in der Optik der Mayerschen. Jetzt wird in Blau-Grün neu beflaggt.