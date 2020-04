Unkritische Konzentration

Die fortschreitende Konzentration im stationären Buchhandel wird vom Bundeskartellamt anders als noch in den Nullerjahren nicht so kritisch gesehen. Das ist vergangenes Jahr bei der Freigabe des Erwerbs des NRW-Filialisten Mayersche durch Thalia offensichtlich geworden. Das Kartellamt hat seine Entscheidung jetzt in einem „Fallbericht“ dokumentiert (Az: B6–33/19). Demnach waren vor allem 3 Argumente maßgeblich:

Online: Trotz der ausgeprägten Filialdichte von Thalia und der Mayerschen in Nordrhein-Westfalen komme es nach den Ermittlungen der Behörde nur in 8 der insgesamt 85 betroffenen lokalen Einzelhandelsmärkte für gedruckte Bücher (vor allem im Raum Köln) zu einer als kritisch zu bewertenden Überschreitung von ...