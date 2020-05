April-Umsatz: Talsohle zum Wiederanstieg

In Deutschland ist der stationäre Buchhandel jetzt wieder flächendeckend zugänglich – wenn auch mit den bekannten Abstands- und Maskenauflagen. Die stationären Buchverkäufe liegen entsprechend deutlich über der Lockdown-Phase. Auch in den Öffnungs-Nachzügler-Regionen Bayern und Thüringen haben sich die Umsätze des Buchhandels wie erwartet vervielfacht.

Die überraschend stolzen Zuwächse in den Tagen der ersten Öffnungswelle in Deutschland (ab Montag, 20. April) war von Nachholkäufen getragen. In der vergangenen Woche KW18 blieb der stationäre Buchhandel in Deutschland dagegen im Schnitt 19% unter der (allerdings auch starken) Vergleichswoche 2019.

Die Umsätze im April sind also getragen von sehr unterschiedlichen Entwicklungen. Und natürlich: Die Lockdown-Wochen haben tiefe Spuren hinterlassen. Der Monat April, im Schnitt über zwei Drittel im Lockdown gefangen, sollte jetzt einen historischen Talwert markieren – für einen Wiederanstieg ohne neuerliche Disruption.

Im Folgenden geht es zur Analyse des Umsatztrends April aus dem buchreport.express 19 (7. Mai), hier als E-Paper verfügbar und hier als gedruckte Ausgabe bestellbar.