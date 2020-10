Umsatz und Remissionen steigen

Der E-Book-Markt hat bereits 2019 Fahrt aufgenommen, also noch vor dem besonderen Nachfrageschub im Rahmen der diesjährigen Coronakrise. Die Dynamik in einem mittlerweile reifen Markt zeigen die in der aktuellen „Logistikumfrage 2020“ versammelten Kennzahlen von 8 deutschen Digitalauslieferungen mit interessanten Befunden zu:

Marktstruktur

Katalog-Entwicklung

Umsatz-Entwicklung

Geschäftsmodell-Verschiebungen

Freiexemplar-Entwicklung

Remissionen

Dies ist ein Beitrag aus dem buchreport.express 42/2020