Ullstein: Baerbock-Buch wird um Quellenangaben ergänzt

Aus den Unternehmen

Zum weiteren Vorgehen bei Annalena Baerbocks Buch „Jetzt. Wie wir unser Land erneuern“

Den Ullstein Verlag haben in den letzten Tagen zahlreiche Fragen zu Annalena Baerbocks Buchveröffentlichung erreicht, auch dazu, wie wir als Verlag mit den gegen sie erhobenen Vorwürfen umgehen.

In Absprache mit der Autorin werden wir in einer möglichen nächsten Auflage sowie zum nächstmöglichen Zeitpunkt im E-Book zusätzliche Quellenangaben im Buch ergänzen, so wie es unseren Standards bei Nachauflagen grundsätzlich entspricht – aus Gründen der Transparenz auch unabhängig von der rechtlich zulässigen Übernahme von Passagen aus Public Domains.