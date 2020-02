Ueberreuter übernimmt den Verlag Musicals on Stage

Personalia, Verlage

Mit Musicals on Stage (MoS) gehört ab sofort ein Verlag für Kindermusiktheater zum Portfolio von Ueberreuter. Der Berliner Kinderbuchverlag freut sich auf „einen starken Partner für Bühnenfassungen von ausgezeichneten Buchstoffen“, darunter populäre Marken wie Ritter Rost, Lieselotte, Tabaluga und Janosch.

Angegliedert wird die Akquise im Verlag an die Abteilung Rechte und Lizenzen, betreut wird die neu geschaffene Position Assistenz Rechte und Lizenzen von Caroline Fröse (43), die das Verlagsteam in Berlin seit Anfang Januar verstärkt. Nach dem Studium der Buchwissenschaften in München war sie zuletzt freiberuflich für Egmont Ehapa Media tätig und ist Mitinhaberin des Musikverlags Gorgeous Fork Music Publishing.

Der Verlag MoS ist Ansprechpartner für Musikschulen, Kindergärten, Schulen und Theater und bietet neben Aufführungsmaterialien auch Musik-Workshops sowie eine Kooperation mit Verlagen, Bildungspartnern und Theatern an.