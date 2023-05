Twenty 5 Logistik übernimmt Logistik für die Neumann Verlage

Aus den Unternehmen

Der Lagerlogistikanbieter Twenty 5 Logistik aus Gotha hat zum 1. April die komplette Logistik für die Neumann Verlage übernommen. Das auszuliefernde Sortiment umfasst die Kalender der Marken Alpha Edition, Becker Joest Volk, Domberger, DUMONT, GEO, GreenLine, Kunth, LandLust, NEUMANN, PALAZZI und ZETTLER. Für die Lagerung, Kommissionierung und Auslieferung an Handelskunden hat Twenty 5 Logistik einen zusätzlichen Standort in Elxleben bei Erfurt angemietet. Dort wird auch das Projektgeschäft der Neumann Verlage mit weiteren Zusatzleistungen abgewickelt.

Twenty 5 Logistik baut mit den Neumann Verlagen sein Portfolio im Bereich Medienlogistik weiter aus. Rund 70 Prozent der Kunden entstammen dem Verlagswesen. Zum Start der langfristig ausgelegten Zusammenarbeit mit den Neumann Verlagen werden hier zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt. Perspektivisch sollen weitere Stellen in Elxleben besetzt werden.

„Es macht uns stolz, dass es uns gelungen ist, die Neumann Verlage von unserem Können zu überzeugen und unser Kerngeschäft im Bereich der Medienlogistik weiter auszubauen. Diesen neuen Auftrag betrachten wir als Bestätigung unserer bisherigen Ausrichtung, mit Dienstleistungsbereitschaft, Know-how und Qualität zu überzeugen. Wir realisieren seit fast 30 Jahren an unserem Standort in Gotha maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden und haben uns neben der klassischen Verlagsauslieferung auch in Richtung E-Commerce-Dienstleistungen weiterentwickelt. Mit dem neuen Standort in Elxleben bauen wir unser Geschäft in Thüringen weiter aus“, sagt Annett Hofmann, Geschäftsführerin der Twenty 5 Logistik.

Die Entscheidung für einen weiteren Standort in Thüringen war naheliegend: „Um die notwendigen Lagerkapazitäten bereitzustellen, haben wir uns für eine gut angebundene Bestandsimmobilie in unmittelbare Nähe zum Erfurter Kreuz mit den Autobahnen 4 und 71 entschieden, von der aus wir den gesamten DACH-Raum schnell und effektiv bedienen können. Die zentrale Lage und die guten Anbindungen sind für die deutschland- und europaweite Distribution ein klarer Vorteil. „Vor

allem im Bereich E-Commerce sehen wir hier weiterhin großes Potenzial“ ergänzt Sebastian Mertens, Leiter Unternehmensentwicklung bei Twenty 5 Logistik, der sich zudem als stellvertretender Vorsitzender des Vorstands im Logistik Netzwerk Thüringen für die Entwicklung der Branche im Freistaat einsetzt.

„Wir haben uns bewusst für Twenty 5 Logistik entschieden, da wir die langjährige Erfahrung in der Verlagsauslieferung als Mehrwert für unsere Kunden sehen. Sämtliche Schnittstellen zwischen dem Lagerverwaltungssystem und unserem ERP können 1:1 übernommen werden, was den Switch erleichtert“, berichtet Dennis Knekties, Leiter Logistik & Prozessmanagement bei den Neumann Verlagen.