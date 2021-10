Trotz Minus ein guter September

Der österreichische Buchmarkt hat in diesem Jahr bei identischer Anzahl an Verkaufstagen nicht ganz an den starken September 2020 anknüpfen können. Um das Umsatzminus aber ins rechte Licht zu rücken: Der Markt lag damit trotzdem deutlich über dem September des Normaljahres 2019 – und das sowohl insgesamt (+7%) als auch stationär (+3%). Die Zahlen des buchreport-Umsatztrends auf Basis des Media Control-Handelspanels im Detail: