Trommeln für den stationären Handel

Buchhandel, Verlage

Immer mehr Verlage starten Solidaritätsaktionen für den stationären Buchhandel, der durch die Corona-Krise und die verbundenen Ladenschließungen besonders betroffen ist. Nach den Verlagsgruppen Oetinger und Edel engagieren sich weitere Unternehmen:

Bastei Lübbe

Um dem Buchhandel vor Ort während der Corona-Krise zur Seite zu stehen, bietet Bastei Lübbe seinen Kunden im stationären Handel bis auf weiteres verlängerte Zahlungskonditionen an. „Hierdurch möchten wir dem Handel ermöglichen, seine Kundschaft weiterhin bestmöglich zu beliefern und trotz Ladenschließungen den gewohnten Service zu bieten“, begründet Bastei Lübbe in einer Unternehmensmeldung. Der Lübbe Außendienst sei im direkten Austausch mit dem Handel vor Ort und jederzeit für Fragen erreichbar. Nach intensiven Gesprächen mit einzelnen Kunden habe man entschieden, die März- und Aprilauslieferungen nicht auszusetzen oder zeitlich zu verschieben.

Die diversen Online-Aktivitäten aller Buchhändler will der Verlag mit einer groß angelegten Aktion mit dem Hashtag #einlesezeichensetzen unterstützen und fordert Buchhändler auf, in einem kurzen Video, einem GIF oder einem Foto zu zeigen, was sie sich für ihre Kunden ausgedacht haben. Zu diesem Zweck hat der Verlag neben seinen Social Media-Kanälen eine Landingpage eingerichtet, um diese Inhalte zu teilen. Dort werde auch Grafikmaterial für den Handel zur Verfügung gestellt. Weitere Aktivitäten, wie Gewinnspiele, Verlosung von Carepaketen, Buchempfehlungen etc. sollen hier folgen.

Kiepenheuer & Witsch

Der Verlag Kiepenheuer & Witsch will den lokalen Buchhandel durch die Aktion #findyourbookstore unterstützen. Es soll ein Bewusstsein für die Leistungen der Buchhandlungen geschaffen werden, etwa dass über Nacht Bücher bestellt und meist portofrei zugestellt werden können. KiWi hat die Aktion in mehreren Sozial-Media-Kanälen gestartet: Das Facebook-Posting zur Aktion erreichte bislang über 40.000 Personen und in 230 Kommentaren findet man das Lieferangebot vieler verschiedener Buchhandlungen mit Standortangabe. Auch auf Twitter und Instagram gibt es unter dem Hashtag #findyourbookstore bereits eine rege Beteiligung.

dtv

Auch dtv trommelt unter verschiedenen Hashtags (#supportyourlocalbookstore, #daslesengehtweiter #supportyourlocalbookstore #buylocal #buchhandel) auf Sozialen Plattformen für den stationären Buchhandel. Dabei werden u.a. auch auf der dtv-Internetseite Buchhandlungen vorgestellt, die trotz Ladenschließungen weiter liefern. Über die verschiedenen Social-Media-Kanäle des Verlags auf Facebook, Instagram und Youtube soll es Live-Lesungen mit Autoren geben. Außerdem verlinkt dtv auch auf den Buchhandlungsfinder der Initiative „Jetzt ein Buch!“.