Traditionsbuchhandlung in Weimar trotzt dem Trend

Nur 40 Meter trennen die Buchhandlung Hoffmann’s und Thalia. Der über 300 Jahre alte Buchladen in Weimar setzt auf ausgewähltes Sortiment. Inhaber Fabian Gräf will sich weiter »mit Sturheit« in seiner Nische behaupten.

Es gibt nur wenige Orte in Deutschland, die so von Literaturgeschichte durchzogen sind wie Weimar. Goethe und Schiller waren hier zu Hause, ebenso wie Wieland und Schopenhauer…