Torsten Körners »Die Unbeugsamen« kommt in die Kinos

Bücher und Autoren

Der Dokumentarfilm „Die Unbeugsamen“ kommt am 16. August in die Kinos. Zum Hintergrund:

Wenn im September ein neuer Bundestag gewählt wird, nähert sich auch die Amtszeit von Angela Merkel als Bundeskanzlerin ihrem Ende. Mit einem Blick auf diese Zeit und ihre Entwicklung von „Kohls Mädchen“ zu einer der mächtigsten Frauen der Welt, hat Ralph Bollmann bei C.H. Beck jüngst den Bestseller „Angela Merkel. Die Kanzlerin und ihre Zeit“ vorgelegt.

Dass aber überhaupt eine Frau an der Spitze der deutschen Regierung steht, ist mit Blick auf die bundesrepublikanische Geschichte keine Selbstverständlichkeit. Dies veranschaulicht Torsten Körner in seinem bei Kiepenheuer & Witsch veröffentlichten Buch „In der Männer-Republik“. Von Elisabeth Schwarzhaupt, die 1961 als erste Frau das Amt eines deutschen Bundesministers bekleidete, bis zu Angela Merkel erzählt Körner von politisch engagierten Frauen und zeichnet eine Chronik ihres Kampfes um politische Gleichberechtigung.

Mit „Die Unbeugsamen“ kommt nun der passende Film zum Buch in die Kinos. In der Dokumentation von Torsten Körner kommen Frauen wie Herta Däubler-Gmelin (SPD), Rita Süssmuth (CDU), Ursula Männle (CSU) und Christa Nickels (Die Grünen) zu Wort und berichten von ihren Erfahrungen in der Politik.



Ein weiterer Film mit Buchbezug im Kino:

»Martin Eden« (ab 26. August im Kino)

Der junge Martin Eden (Luca Marinelli) kommt aus einfachen Verhältnissen und verdient sein Geld als Seemann. Doch dann verliebt er sich in die schöne Elena (Jessica Cressy), eine Tochter aus gutem Hause. Wenn er mit ihr zusammen sein möchte, muss er sich erst einen gewissen gesellschaftlichen Status erarbeiten und entscheidet sich für eine Karriere als Schriftsteller…

Der Film basiert auf Jack Londons autobiografischem Roman „Martin Eden“, verlegt die Handlung aber nach Italien. Londons Buchvorlage liegt in neuer Übersetzung bei dtv vor.