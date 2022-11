Tonies: Wachstum durch internationale Expansion

Audio

Beim Audio-Unternehmen Tonies SE stehen die Zeichen weiter auf Wachstum: In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 konnte der börsennotierte Kindermedienanbieter seinen Umsatz deutlich steigern um +30% gegenüber Vorjahr.

Als Wachstumsmotor nennt Mitgründer und Co-CEO Marcus Stahl die internationale Expansion, insbesondere auf dem US-Markt: „Entsprechend unserer Strategie rollen wir unser hochprofitables Geschäftsmodell in der DACH-Region verstärkt auf internationale Märkte aus und unsere internationale Expansion gewinnt weiter an Dynamik. Wir haben nicht nur unseren außergewöhnlichen Wachstumskurs im US-Markt beibehalten, sondern mit der Einführung unserer beliebten Produkte in Hongkong auch den ersten Schritt in den asiatisch-pazifischen Raum gemeistert.“

Vor allem der strategische Ansatz, verstärkt auf Eigenproduktionen und selbstentwickelte Lizenzen zu setzen, wirke sich positiv auf die Margen aus und helfe dem Unternehmen, seine Profitabilitätsziele zu erreichen, ergänzt Mitgründer und Co-CEO Patric Faßbender.

Die Kennzahlen im Überblick:

Tonies-Gruppe:

Der Umsatz für die Gruppe stieg im dritten Quartal um +20,8% gegenüber dem Vorjahr auf 53,8 Mio Euro (Q3 2021: 44,5 Mio Euro). In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 erhöhte sich der Umsatz um +30% auf 138,2 Mio Euro (9M 2021: 106,3 Mio Euro).

US-Markt:

Der US-Markt setzte seinen Wachstumskurs im dritten Quartal mit einer Umsatzsteigerung von rund 360% gegenüber dem Vorjahr auf 12,6 Mio Euro fort.

Tonieboxen und Tonies sind nun auch in rund 1.100 Target -Filialen in den USA erhältlich. Dies verbessere den Zugang zu Tonies-Produkten erheblich, da etwa 75% der US-Bevölkerung in einem Umkreis von zehn Meilen um eine Target-Filiale lebt.

-Filialen in den USA erhältlich. Dies verbessere den Zugang zu Tonies-Produkten erheblich, da etwa 75% der US-Bevölkerung in einem Umkreis von zehn Meilen um eine Target-Filiale lebt. Angetrieben durch alle Vertriebskanäle, hat sich der Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 mit einer Wachstumsrate von +383,3% gegenüber dem Vorjahr fast verfünffacht.

DACH-Region und Rest der Welt:

In der DACH-Region sank der Umsatz im dritten Quartal um -9% auf 34,4 Mio Euro. Dieser Rückgang sei auf einen außergewöhnlich starken September im Vorjahr und eine geringere Kundenfrequenz im Einzelhandel infolge der schwächeren Verbraucherstimmung zurückzuführen.

sank der Umsatz im dritten Quartal um -9% auf 34,4 Mio Euro. Dieser Rückgang sei auf einen außergewöhnlich starken September im Vorjahr und eine geringere Kundenfrequenz im Einzelhandel infolge der schwächeren Verbraucherstimmung zurückzuführen. Gleichzeitig stiegen die Online-Umsätze im Direct-to-Consumer-Geschäft im dritten Quartal im Jahresvergleich um einen zweistelligen Prozentsatz. In den ersten neun Monaten bis Ende September setzte die DACH-Region ihr stetiges Wachstum mit einer Rate von +4,1% auf bereits knapp 100 Mio Euro fort.

Im Rest der Welt erhöhte sich der Umsatz im dritten Quartal um +71,7% im Jahresvergleich auf 6,8 Mio Euro, angetrieben durch ein sehr starkes Wachstum in Großbritannien. Der Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 hat sich mit einem Wachstum von +116,1% gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt.

Produktkategorien:

Tonieboxen: Der Umsatz mit Tonieboxen stieg im dritten Quartal 2022 im Jahresvergleich um +46,3% auf 15,8 Mio Euro. Fast die Hälfte der Exemplare wurde außerhalb der DACH-Region verkauft. In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 betrug das Umsatzwachstum von Tonieboxen +42,1%.

Der Umsatz mit Tonieboxen stieg im dritten Quartal 2022 im Jahresvergleich um +46,3% auf 15,8 Mio Euro. Fast die Hälfte der Exemplare wurde außerhalb der DACH-Region verkauft. In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 betrug das Umsatzwachstum von Tonieboxen +42,1%. Tonies-Figuren: Der Umsatz mit Tonies-Figuren stieg im dritten Quartal um +9,4% im Jahresvergleich auf 34,9 Mio Euro, was sowohl auf lizensierte Tonies von Drittanbietern wie Paw Patrol, Frozen und Peppa Wutz , als auch auf Tonies mit selbst produzierten Inhalten und eigenem Design wie die „Lieblings-Kinderlieder“ zurückzuführen sei. In den ersten neun Monaten bis Ende September erhöhte sich der Umsatz von Tonies im Jahresvergleich um +23,5%.

Der Umsatz mit Tonies-Figuren stieg im dritten Quartal um +9,4% im Jahresvergleich auf 34,9 Mio Euro, was sowohl auf lizensierte Tonies von Drittanbietern wie und , als auch auf Tonies mit selbst produzierten Inhalten und eigenem Design wie die „Lieblings-Kinderlieder“ zurückzuführen sei. In den ersten neun Monaten bis Ende September erhöhte sich der Umsatz von Tonies im Jahresvergleich um +23,5%. Bei Accessories & Digital stieg der Umsatz um +67,8% im Jahresvergleich auf 6,8 Mio Euro, angetrieben durch Kopfhörer, Transporter und Regale. In den ersten neun Monaten 2022 stieg der Umsatz um 81,4%.

Basierend auf der Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten und den Annahmen über den weiteren Verlauf bis zum Jahresende hat der Tonies-Vorstand beschlossen, die Umsatzprognose 250 Mio Euro für die Gruppe und 52 Mio Euro für die USA zu bestätigen. Dies entspreche einem Umsatzwachstum für die Gruppe von +33% und für die USA von +156% im Vergleich zum Vorjahr. Außerdem wurde der Ausblick für die Adjusted EBITDA-Marge für das Gesamtjahr 2022 angehoben auf eine Bandbreite von -5% bis -2%.

Dieser neue Ausblick basiere auf der Annahme, dass sich die Verbraucherstimmung im vierten Quartal nicht wesentlich verschlechtern werde, in dem Tonies in der Regel einen wesentlichen Teil seiner Umsätze erziele, insbesondere im Weihnachtsgeschäft.