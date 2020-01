Tonies gibt es künftig auch in den USA

Digital

Die Toniebox expandiert über den Atlantik: Das Düsseldorfer Unternehmen Boxine führt sein Erfolgsprodukt auch auf dem US-amerikanischen Markt ein. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits:

Das Unternehmen baut aktuell einen Sitz in Kalifornien auf, in unmittelbarer Nähe zu anderen Firmen aus der Entertainment-Branche wie etwa Disney .

. Der Fokus wird zunächst auf den bereits bestehenden Lizenzen liegen.

Der Markteintritt ist für das letzte Quartal 2020 geplant.

Die Einführung des Produkts auf dem US-amerikanischen Markt übernimmt Christoph Frehsee, der seit Januar das Unternehmen verstärkt. Frehsee absolvierte seinen MBA an der Stanford University und hat anschließend u.a. eine nachhaltige Mode- und Lifestyle-Marke mit aufgebaut.

Boxine ist seit der Gründung im Jahr 2013 rasant gewachsen und hat 2018 einen Umsatz von 60 Mio Euro erwirtschaftet. Die Toniebox, ein stoffbezogener Lautsprecherwürfel, der in Verbindung mit Spielfiguren (Tonies) bedient wird, hat sich mit mehr als 1 Mio verkauften Boxen und 10 Mio verkauften Tonies am Markt etabliert. Im September 2019 hat das Unternehmen die Münchner Industrieholding Armira und weitere Firmen als Investoren gewonnen. In Großbritannien und Irland sind die englischsprachigen Tonieboxen bereits seit 2018 erhältlich.