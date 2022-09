Tina Jürgens rückt bei Zebralution auf

Personalia

Ab Oktober startet Tina Jürgens als Chief Operation Officer (COO) beim Digital-Vertrieb Zebralution. Die bisherige Geschäftsleiterin der Zebralution-Tochter zebra-audio.net rückt in ihrer neuen Rolle neben CEO Kurt Thielen und President & General Counsel Sascha Lazimbat in die höchste Ebene des Digitalvertrieb-Unternehmens auf. Luisa Abraham, zuletzt Head of Sales bei zebra-audio.net, übernimmt die Leitung des Podcast-Netzwerkes. Das teilte das Unternehmen mit.

Jürgens sammelte zuvor an verschiedenen Stationen in Medienhäusern wie der „Süddeutschen Zeitung“, Axel Springer sowie dem Bayerischen Rundfunk wichtige Erfahrungen. Während dieser Zeit spezialisierte sie sich vor allem auf die Verwertung und Lizensierung von Audio-Inhalten.

„Mit Tina Jürgens holen wir eine erfahrene Audio-Expertin auf die höchste Ebene, um unsere Strukturen für das weitere Wachstum aufzustellen“, so Lazimbat über die Personalie,

Neben Tina Jürgens ist auch Tobias Trosse als Chief Information Officer neu im Team und komplettiert die neue Führungsriege von Zebralution. In seiner neuen Rolle übernimmt er die Themen technische Infrastruktur und Produktentwicklung der gesamten Gruppe. Trosse kommt als Unternehmer aus der Musikbranche, wo er über 20 Jahre lang an der Schnittstelle zwischen Business und Technologie gearbeitet hat. Er gründete u.a. den interaktiven Musik-TV-Dienst Putpat mit, den er später an ProSieben verkaufte. Zuletzt baute er einen Company Builder im Bereich Digital Health auf.