Thüringen erlaubt Öffnung von Buchhandlungen

Buchhandel

Als letztes Bundesland hat Thüringen in seiner aktuellen Corona-Verordnung die Öffnung des Buchhandels erlaubt. Ab Montag, 15. März, dürfen Buchhandlungen wie auch Anbieter von Kinderschuhen öffnen – allerdings mit den bekannten Beschränkungen der Kundenzahlen.

Für alle anderen Bereiche des Einzelhandels gilt weiterhin das Prinzip des „Click & meet“, also Einkauf nur mit Terminvereinbarung.

Thüringen liegt mit einer 7-Tages-Inzidenz von 168 weit über dem deutschen Schnitt von 83 (Stand 15.3.).

Siehe: Das sind die Corona-Verordnungen in den Bundesländern

Bundesweit waren zuletzt nur zwei Bundesländer in der Lage, den Einzelhandel auch ohne Terminvereinbarung freizugeben. In Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein rutschten die 7-Tages-Inzidenzen zuletzt aber wieder über 50. Dem aktuellen Beschluss der Regierung nach müsste der Einzelhandel dort auch wieder schließen – doch gilt die Regel, dass dies nicht flächendecken notwendig sei, sondern nur in Regionen oder Städten, die über dem Wert von 50 liegen, wie der SWR schreibt.